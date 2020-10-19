Körfez'deki kurşunlamanın zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre Körfez’de reklamcılık işleri yapan ve tanınan Ahmet Yarar, Güney Mahallesindeki iş yeri önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Süleyman M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Süleyman M., Yarar’a tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan Yarar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Yarar, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yarar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi Süleyman M. ise olay yerinden iki sokak ötede polis ekiplerine teslim oldu. Şüphelinin Yarar ile daha önceden aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Körfez Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edilen Süleyman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.