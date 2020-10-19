Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Eki 2020 - 16:57- Asayiş G: 19 Eki 2020 - 17:04

Körfez'deki kurşunlamanın zanlısı tutuklandı

Körfez Güney Mahallesinde reklamcılık işleri yapan Ahmet Yarar'ı bacağından vuran Süleyman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Körfez’de reklamcılık işleri yapan ve tanınan Ahmet Yarar, Güney Mahallesindeki iş yeri önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Süleyman M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Süleyman M., Yarar’a tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan Yarar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Yarar, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yarar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi Süleyman M. ise olay yerinden iki sokak ötede polis ekiplerine teslim oldu. Şüphelinin Yarar ile daha önceden aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Körfez Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edilen Süleyman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

# eğitim, Derince, Körfez, ateş

19 Eki 2020 - 16:57 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı mask
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Kural ihlali yapan 320 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 320 kişiye para cezası
Otomobilin üzerine ağaç devrildi mask
Otomobilin üzerine ağaç devrildi
Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı mask
Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı
Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü mask
Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor mask
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak! mask
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak!
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı mask
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi! mask
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!

GALERİ

Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL