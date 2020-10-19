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19 Eki 2020 - 20:08- Siyaset G: 19 Eki 2020 - 20:18

CHP'li ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı!

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Aşkın ve yönetimi görevden alındı
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CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri İlknur Sular’ın istifasının ardından geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Sefa Aşkın açıklama yaparak Sular’ı devamsızlık yaptığı için görevden aldığını belirtmişti. Aşkın’ın bu açıklamasından sonra Sular’ın istifa belgesi de ortaya çıkmış ve CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar da yaptığı bir açıklamada karar defterine baktıklarını ve istifa edildiğini dile getirmişti.

GÖREVDEN ALINDI

Bu olayların ardından Ahmet Sefa Aşkın’ın dilekçenin sahte olduğunu belirten açıklamasında il gençlik kollarını itibarsızlaştırması nedeniyle bu akşam gerçekleşen İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı sonucu görevden alındı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Yönetimi’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “BASIN VE KAMUOYUNA; İl yönetim kurulumuzun 19.10.2020 tarih ve 78 sayı numaralı kararı uyarınca Parti tüzüğümüzün 25/2 Gençlik Kolları Yönetmeliğimizin ise 22/C maddesi gereği İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim kurulunun görevden alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
# Kocaeli, İzmit, eğitim

19 Eki 2020 - 20:08 - Siyaset

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