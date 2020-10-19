Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Eki 2020 - 20:18- Asayiş G: 19 Eki 2020 - 20:20

İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı

Gebze'de seyir halindeki otobüste durak harici inmek isteyen vatandaş, şoförle tartıştıktan sonra otobüsü frenine basarak durdurdu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Olay, Gebze'de özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Pak idaresindeki Arapçeşme-Eskihisar arası sefer yapan 416 numaralı halk otobüsünde bir yolcu durak harici bir noktada inmek istedi. Şoför ise durak harici yolcu indirmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine eşinin hamile olduğunu söyleyen şahıs öfkelenerek, şoförün yanına gidip tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından deliye dönen şahıs, inemeyeceğini anlayınca ayağını şoför mahalline uzatarak seyir halindeki otobüsün frenine bastı. Öfkeli vatandaş bu hareketiyle hem kendi hem de otobüsteki diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı. Şoför ile şahıs arasındaki tartışma, otobüs durduktan sonra da bir süre devam etti. Şoförün şikayet edeceğini söylemesi üzerine yolcunun ‘Ara polisi gelsin’ diye bağırması ise dikkat çekti. Tartışmanın devam etmesi üzerine şoför Mustafa Pak, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

“Can güvenliğimiz yok resmen”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otobüs şoförü Mustafa Pak, "Arapçeşme dönüşünde bir yolcu eşiyle birlikte bindi. Bana durak harici indirmemi söyledi. Bende durak harici indiremeyeceğimi söyledim. Yasak olduğunu söylememe rağmen yerinden kalkarak otobüsün içinde seyir halindeyken gelip burada, sürüş esnasında ayağımın üzerine basarak, fren pedalına ani basınç sağlattırdı. Araç güvenliğini, sürüş güvenliğini, yolcuların hayatını tehlikeye atacak şekilde ve arkadaki araçların durmasına yol açacak şekilde aniden durmamı sağladı. Ben bunu yapmaması gerektiğini, bunun yanlış olduğu konusunda uyarmama rağmen bana çeşitli ithamlarda bulundu. Benim onu indirmek zorunda, daha önce başka araçlardan indiğini, benim de indirmem gerektiğini söyledi. Ben de izah ettim, ‘Yaptığın yanlış, benden uzak dur, yanımdan çekil’ gibi uyarılarda bulunarak koltuğumdan kalkmadan bu şekilde yolcuyu uzaklaştırmaya çalıştım. Ama yaklaşık 20 dakika arabayı da gasp ederek, arabayı istop ettirerek, yolcular da içindeyken burada rehin almış bulundu. Polisi de çağırdık, polis de şikayetçi olsam da bir çözüme kavuşamayacağımızı, bir sonuç çıkmayacağını söyledi. Biz bu şartlar altında çalışıyoruz. Can güvenliğimiz yok resmen” ifadelerini kullandı.
# Vatandaş

19 Eki 2020 - 20:18 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı mask
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Kural ihlali yapan 320 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 320 kişiye para cezası
Otomobilin üzerine ağaç devrildi mask
Otomobilin üzerine ağaç devrildi
Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı mask
Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı
Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü mask
Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor mask
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak! mask
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak!
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı mask
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi! mask
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!

GALERİ

Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL