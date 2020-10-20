İYİ Partili vekilin FETÖ’cü dediği Kavuncu’ya İYİ Parti Kocaeli’den destek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti. Bu açıklamadan son İYİ Parti İl teşkilatı Kavuncu’yu savundu.

“BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR”

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullandı.

“MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR”

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyledi.

İYİ PARTİ İL KARIŞTI

Bu açıklamalardan son İYİ Parti İl teşkilatı da karıştı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur’dan Kavuncu’ya destek geldi. Kavuncu’nun fotoğrafını paylaşan ikili destek çıktı. Yıldız, ayrıca bir de not ekleyerek, “Mesele vatansa hepimiz ölelim, mesele koltuksa hepiniz ölün”dedi. Yıldız ve Coştur'un dışında birçok teşkilat mensubu Genel Başakn Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşaeak sitemde bulundu.