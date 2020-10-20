Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Eki 2020 - 00:19- Gündem G: 20 Eki 2020 - 00:24

Yeni hasta sayısı değişti! Bu sefer ise 2 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, bugünkü corona virüsü tablosunu değiştirdi. İlk önce bin 958 yeni hastanın tespit edildiği duyurulurken daha sonra tespit edilen yeni hasta sayısı 2 bin 26 olarak güncellendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 19 Ekim Pazartesi gününün verilerine göre bugün yapılan 116 bin 249 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561’e ulaştı.

GÜNCEL TABLODA YENİ HASTA SAYISI 2026

Bakanlık tarafından ilk olarak son 24 saatte bin 958 yeni hastanın tespit edildiği duyurulmuştu. Saat 21:55 sıralarında tabloda yapılan değişiklikle yeni hasta sayısı 2 bin 26 olarak güncellendi.

75 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre can kaybı da 75 artarak 9 bin 371’e yükseldi. Bin 424 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 305 bin 427’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı bin 447, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5.6 oldu. Ortalama temaslı tespit süresinin 7.5 saat, filyasyon oranının da yüzde 99.6 olduğu duyuruldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 65.2

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunda hastane doluluk oranlarına da yer veriliyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 oldu.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısına vurgu yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç.

* Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz.

* Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.

DÜN BİN 815 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Ekim verilerine göre dün bin 815 hasta tespit edilmiş, 72 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 504 hasta iyileşmişti.

20 Eki 2020 - 00:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yeni hasta sayısı 2 bine dayandı! mask
Yeni hasta sayısı 2 bine dayandı!
Haydi çocuklar tiyatroya mask
Haydi çocuklar tiyatroya
Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık’’ mask
Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık’’
"Alkış karın doyurmuyor" mask
"Alkış karın doyurmuyor"
Muhtarlar Derneği’nden Sezer’e ziyaret mask
Muhtarlar Derneği’nden Sezer’e ziyaret
DEVA Partisi’nden TEMAD’a ziyaret mask
DEVA Partisi’nden TEMAD’a ziyaret
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak! mask
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak!
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı mask
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı
Kocaelililer dikkat! 3 ilçede elektrik kesintisi mask
Kocaelililer dikkat! 3 ilçede elektrik kesintisi
DEAŞ'lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış mask
DEAŞ'lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış

GALERİ

Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL