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20 Eki 2020 - 12:22- Siyaset G: 20 Eki 2020 - 12:24

AKP Kocaeli'de kongre yeri belli oldu

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek 7.Olağan İl Kongresi’nin İzmit Uluslararası Fuar Merkezi’nde olacağını açıkladı
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AKP Kocaeli 7.Olağan İl Kongresi için geri sayım sürüyor. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 8 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleşecek kongrenin yeri ile ilgili karar pazartesi günü yapılan il yönetim kurulu toplantısında alındı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş kongrenin İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:20 adresinde bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’nde olacağını açıkladı. Kongrenin saat 11.00’de başlayacağı bildirildi. Başkan Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kocaeli’nin çok özlediğini, hasretle 8 Kasım’ı beklediklerini belirterek şunları söyledi:

ERDOĞAN HEYECANI

“Türkiye ve Dünya’da çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ülkesi ve milleti için hayatını adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilimize geliyor. Bu bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta kendisi için Kocaeli’nin ayrı yeri ve önemi olduğunu belirterek sevgisini ifade ediyor. Kongremize katılacağını açıklayarak bunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu sevgi elbette tek taraflı değil. Bizler de, milletimiz de bu sevgiye en güzel şekilde her zaman yanıt verdik, vereceğiz. Kongreye katılmak, Cumhurbaşkanımızla hasret gidermek isteyen vatandaşlarımız için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özellikle sağlık tedbirlerini en hassas şekilde uygulayacağız. İlçe kongrelerimizin tamamında olduğu gibi önce sağlık diyerek hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Diğer detayları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz”.
# Kocaeli, İzmit, AKP

20 Eki 2020 - 12:22 - Siyaset

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