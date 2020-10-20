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20 Eki 2020 - 12:30- Gündem G: 20 Eki 2020 - 12:32

İzmitli atletizmciler Sarısu Gençlik Kampı’nda moral depoladı

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Cumhuriyet Koşusu öncesi İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı’nda doyasıya eğlenerek moral depoladı
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Geçtiğimiz aylarda ilimizi Trabzon ve Balıkesir’de yapılan müsabakalarda başarı ile temsil eden İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, 1 Kasım’da İstanbul’da yapılacak olan Cumhuriyet Koşusu için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcular, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program ile geçtiğimiz hafta sonu Sarısu Gençlik Kampı’nda moral depoladı. 

TÜM AKTİVİTELERE KATILDILAR

Antrenör Turgut Demirkıran ve yardımcı antrenör İlker Laç nezaretinde 25 sporcu ile İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı’na giden sporcular çeşitli aktiviteler yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Sporcuların Sarısu Deresi’nde yaptıkları kano etkinliği tam bir yarışa dönüşürken, takımlar halinde voleybol, basketbol, dart gibi oyunlar oynandı. Sporcular, yağmurlu havada yapılan bisiklet turunda ise Sarısu’nun güzel olan havasının tadını doyasıya yaşadı. 

“HER YAŞIN AYRI BİR HEYECAN YAŞAYABİLECEĞİ YER”

Atletizmciler, akşam saatlerinde ise ateş başında şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Cumhuriyet Koşusu öncesi böylesi bir organizasyonun kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu belirten antrenör Turgut Demirkıran, “Sarısu Gençlik Kampı’nın yenilene yüzünü çok merak ediyorduk. Buraya gelip, bu gerçeği yaşamak benim ve sporcularım için paha biçilmez oldu. Gerçekten her şeyin düşünüldüğü, her yaşın ayrı bir heyecan yaşayacağı çok güzel bir tesis olmuş. Böylesi bir tesisi şehrimize kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ve emeği geçenleri kutluyorum. Bizleri misafir ettikleri için başta Fatma Başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz” dedi.

# ateş, İzmit

20 Eki 2020 - 12:30 - Gündem

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