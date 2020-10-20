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20 Eki 2020 - 12:32- Spor G: 20 Eki 2020 - 12:34

Yılmaz: Güneşli günler yakın

Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, dün basın mensuplarıyla rutin toplantıda bir araya geldi, gündeme dair sorulara yanıt verirken, güneşli günlerin yakın olduğunu söyledi

Erdem ÖVÜÇ
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Yılmaz sözlerine, geçen hafta çarşamba günü deplasmanda 1-0 kazanılan Afyon galibiyetiyle başladı. Yılmaz ilk olarak “Afyon’da iki farklı Kocaelispor vardı. İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıda ise biraz çekildik. Bu geri çekilme, içgüdüsel olabilir. Takım olma duygusu arttıkça, yeni teknik ekibimizin özverili çalışmalarıyla herkesin bildiği “Saldır Kocaeli” sloganıyla takımımız zirve mücadelesine devam edecek” dedi.

79 BİLET SATACAĞIZ

Yılmaz daha sonra şunları söyledi: TFF locaların yüzde 50’sini taraftara açtı. Maraton tarafında (Doğu), 15 boş locamız var. Tanesi 20 bin lira. Bu locaların 13’i 10, ikisi 14’er kişilik. Satılacak bilet sayısı ise 79 adet. Bir biletin fiyatı 250 lira ve biletler kulüp binasından satılacak. Toplam 49 locanın 34’ü satılmıştı. Çoğunu kurumsal firmalara verdik. İnegöl maçında 265 taraftarımızın maç izleme hakkı bulunuyor.

NİĞDE MAÇI MASRAFLARINI, ÖNDER KARAKAŞ KARŞILAYACAK

Tüm deplasman masraflarımızı yöneticilerimize paylaştırdık. Bilindiği üzereManisadeplasmanını YunusMerttürk ve Afyon deplasmanını da Av. Harun Kaya karşılamıştı. Niğde maçını yöneticilerimizden Önder Karakaş üstlendi. Ankara Demir’de Mehmet Yaşar, Diyarbakır’da (Amed) Abidin Akyol, Erzincan’da Merih Oral, Şanlıurfa’da Vural Yıldız, Hacettepe’de Abdülkadir Yılmaz, Gümüşhane’de Engin Koyun, Çorum’da Bekir Halefler, Velimeşe’deÖmür Öztürk, Maraş’ta İsmail Parlak ve Tuncay Arıcan, Hekimoğlu’nda Ekrem Can, Uşak’ta İsmail Araç, Zonguldak’tada Murat Barış masrafları üstlenecek.

ERHAN HOCAMIZ KULÜBEDE OLACAK

Erhan hocamız ile sözleşme imzaladık. Kulüp müdürümüz Sakarya’ya gitti hocamızın lisans işlemlerini bitirdi. İnegöl maçında hocamız kulübede yer alacaktır. Futbolcumuz Aydın’ın dizinde bir problemi var. Bu hafta koşulara başladı. Sözleşmesindeki madde biliniyor. Dizindeki sakatlığı nükseder ve bu sakatlıktan dolayı üst üste 3 maç oynamazsa sözleşmesi tek taraflı fesih edilecek.

İNEGÖL’Ü YENERSEK PİRİM 11’ER BİN

Normalde Afyon ve İnegöl galibiyetlerinin primleri kişi başı 8 bin liraydı. Eğer İnegöl’ü yenersek futbolcularımız 8 bin yerine 11’er bin lira hak edecek. Kasım’ın başında 10 günlük bir aramız var. Hocamız bu süreçte gerekli olan çalışmalarını yapacak. Sonrasında seyir zevki yüksek bir Kocaelispor izleteceğiz. Karabulutları geride bıraktık. Güneşli günler bizi bekliyor.

# Kocaeli

20 Eki 2020 - 12:32 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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