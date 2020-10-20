Marmara Ordulular’dan corona toplantısı

Gebze Üniversitesi Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Adem Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Korona virüs hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Prof. Adem Kılıç katılımcılara, “Koronavirüs Nasıl yayılır? Koronavirüsten nasıl korunuruz?” başlıkları altında Covid -19’u anlattı.

KORONAVİRÜS NASIL YAYILIR?

Gebze Üniversitesi Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Adem Kılıç konuşmasında; “Koronavirüs; solunum buharı vasıtasıyla, enfekte olan birinin hapşırmasıyla yayılır veya enfekte olan eline öksürürse, birçok insanın sıklıkla temas ettiği kapı kolu, ışık düğmesi, asansör düğmesi, alış - veriş merkezlerinde el arabaları, yürüyen merdiven korkuluklarından tutarsa; buralara temas eden herkese bulaşır. Aerosoller, havada saatlerce kalabilen ve 4-10 metreye yayılan mikroskobik virüs parçacıkları içerir. Grip virüsleri ve soğuk algınlığı virüsleri de koronavirüse benzer şekilde yayılır, bu nedenle kendimizi grip ve yeni koronavirüsten koruma tedbirlerini çok dikkatli bir şekilde uygulamamız gerekmektedir.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNURUZ?

Dışarıdan eve gelindiğinde veya dışarıda bir şeyler yemek gerektiğinde elleri en az 20 saniye süre ile sabunlu su ile yıkamak veya sabun ve su bulunmadığında el dezenfektanı kullanmak, kendimizi koronavirüsten korumak için yapmamız gereken en önemli tedbirlerden birini oluşturmaktadır. Bu, virüse ve onu yayma potansiyeline sahipseniz, diğer insanları sizden korumak ve sizde virüs olmadığı durumda ise kendinizi diğer insanlardan korumak için ; sokak, market , banka ,okul ,ibadet yeri ,alış-veriş merkezleri, pazarlar gibi halka açık yerlerde mutlaka bez bir yüz maskesi takılması önerilmektedir. İnsanların çok yakın olduğu ve maske takmadığı yerlerde virüsün kişiden kişiye aktarımı çok kolaylıkla gerçekleşmektedir. COVID-19'un aerosollerle yayılabileceğini bildiğimize göre, evlerimizdeki ve diğer kapalı alanlardaki hava kalitesine ve havalandırma kalitesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Hava temizleyicileri, yüksek kaliteli filtreler ve dışarıdaki havanın içeriye girmesine izin vermek ,evinizdeki havanın virüs oranını azaltabilir.

“GEREKSİZ YOLCULUKLARDAN KAÇININIZ”

Yeni koronavirüs veya başka bir şekilde bulaşıcı hastalık bulunduran insanlara fazla yaklaşmamak, hastalık bulaşmaması için önemli tedbirlerdendir. Çünkü koronavirüsün kişiden kişiye bulaşması temas yoluyla da olmaktadır. Evde kalma tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları kolaylaştırmış olsa da, özellikle ciddi komplikasyonlar geliştirme riski yüksek biriyseniz, yapabildiğiniz oranda dışarı çıkmaktan kaçınmak akıllıca olacaktır. Örneğin bankaya gitmek yerine bankacılık işleminizi internet bankacılığını kullanarak yapmayı deneyebilirsiniz. Alışveriş listenizi dikkatlice planlayın, böylece ikinci veya üçüncü bir yolculuk yapmanıza gerek kalmaz. Haftada üç kez yemek yemek için dışarı çıkarsanız, sadece bir gece ile başlayın.Açıkçası, hepimiz evde kalamayız ve boş zaman etkinliklerinden sonsuza kadar kaçamayız, bu nedenle evinizden çıktığınızda bazı temel önleyici tedbirleri uygulayınız. YEREL

HALK SAĞLIĞI KURALLARINA UYUNUZ

Kılıç; “Ekim ayı itibarıyla çoğu il, ilçe ve şehir, koronavirüs salgınının erken aşamalarında uyguladıkları koruyucu önlemleri hafifletti. Bununla birlikte, birçok yerde hala yerinde yönergeler vardır. Örneğin, çoğu şehirde, restoranlar hala sadece açık havada oturma imkanı sunuyor veya sınırlı bir kapasiteyle çalışabiliyor. Giyim mağazaları gibi diğer kuruluşlar da sınırlı kapasiteyle çalışıyor olabilir. Şehrinizin partilerde ve toplantılarda grup sayısı konusunda hala sınırları olabilir veya hatta sokağa çıkma yasakları olabilir. İliniz veya yerel yönetiminiz yönergeler koyduysa, bunları elinizden gelen en iyi şekilde izlemelisiniz” şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİNİZ

“Bilindiği üzere; temel hastalık önlemenin yanı sıra, hastalığa karşı en iyi savunmanın güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktır” diyen Kılıç; “Bağışıklık sisteminiz gerçekten güçlü olduğunda vücudunuz hastalıklarla daha iyi savaşabilir. Sağlığınızı destekleyen günlük aktivitelere ve yiyecek seçimlerine dikkat etmek ve bunları yaşam boyu sağlıkta iyileştirmelere yol açacak alışkanlıklara dönüştürmek, her gün yeterli uyku ve biraz temiz hava ve güneş ışığı almak yararlı olur. Ayrıca susuz kalmamak, günde en az 2.5-3 litre su içmek, aşırı işlenmiş yiyecekleri en aza indirmek, yeterli miktarda D vitamini, C vitamini, antioksidanlar ve diğer temel besinleri aldığınızdan emin olmak gerekmektedir. Fiziksel sağlığınıza ek olarak, ruh sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Yüksek stres seviyeleri bağışıklık sisteminize zarar verebilir, bu da koronavirüse karşı bünyenizi zayıf düşürebilir. COVID-19 konusunda aşırı endişeli hissediyorsanız, sinirlerinizi sakinleştirmek için kendinize uygun yöntemler bulunuz. İnsanlık Koronavirüs sorunundan bıktı ve hepimiz normal yaşam tarzımıza geri dönmek istiyoruz. Bunu istememiz çok anlaşılır ve doğal, ancak insanların son altı ayda virüsün yayılma şekli hakkında hiçbir şeyin değişmediğini anlamaları ve sabırla temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak kendimizi, sevdiklerimizi koruyabileceğimiz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir” dedi.

YAYLAK’TAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Ordu Dernekler Başkanı Celalettin Yaylak özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında; “Vakaların günden güne arttığını görüyoruz. Sadece kendi sağlığımız için değil herkesin sağlığı için duyarlı davranmalı ve tedbirlere uymalıyız. Kıymetli başkanıma ve değerli hocamız Gebze Üniversitesi Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Adem Kılıç'a bilgilendirme için teşekkür ederiz” dedi.