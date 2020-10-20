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20 Eki 2020 - 12:46- Gündem G: 20 Eki 2020 - 12:51

Isınmak için otobüsünün motor kısmına girdi

Körfez'de ısınmak için bir halk otobüsünün motor kısmına giren kedi sürücünün durumu fark etmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen halk otobüsü sürücüsü, sokak hayvanları için sürücülere çağrıda bulundu.
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Olay, sabah saatlerinde Körfez'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel halk otobüsü sürücüsü İsmail Çankaya, iş başı yapmak için sabah saatlerinde aracının yanına gitti. Aracı çalıştırmadan önce üşüyen sokak hayvanlarının aracın motor kısmına girmiş olabileceğini düşünen Çankaya, eliyle aracın kaportasına vurmaya başladı. Bu sırada Çankaya, aracın motor kısmından bir kedi sesini geldiğini gördü. Bir süre yavru kediyi girdiği yerden çıkartmaya çalışan Çankaya, çabalarında başarısız olunca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YAVRU KEDİYİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi girdiği yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yavru kedi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yavru kedinin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. O anları cep telefonu ile görüntüleyen Çankaya ise kedinin kurtarılması sonrasında sevincini, “Enin ne işin var orada, bizi uğraştırdın. Seni seviyorum” diyerek dile getirdi.

SÜRÜCÜLERİ DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARDI

Araç sürücülerine de çağrıda bulunan Çankaya, “Havaların soğumasıyla sokak hayvanlarımız ısınmak için araçlarımızın motor kısımlarına, mekanik kısımlarına giriyor lütfen yola çıkmadan önce araçlarımızı kontrol edelim ve sonra yola çıkalım” dedi.

# Körfez

20 Eki 2020 - 12:46 - Gündem

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