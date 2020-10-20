Körfez havuz problemini çözdü !..

Körfez Belediyesi, Çamlıtepe’de bulunan olimpik yüzme havuzunda tadilat çalışması gerçekleştiriyor. Havuz genelinde sürdürülen tadilat çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Söğüt, tadilat sonrası havuzun daha modern ve kullanışlı olarak hizmete açılacağını belirtti.
DUVARLARA 3D GÖRSELLER
Yüzme havuzu dışında fitness, hamam, sauna gibi alanların da bulunduğu tesiste, havuza gelecek çocuklar içinde güzel sürprizler hazırlanıyor. Kapıdan giren çocuklar, 3D olarak hazırlanan yunuslar ile karşılaşacak. Tadilat çalışmaları bittiğinde, pandemi süreci de göz önünde bulunarak havuz hizmete başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.