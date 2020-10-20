TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile Ankara Demirspor arasında oynanması gereken mücadele, ev sahibi takımda 13 futbolcu ve 1 antrenörün corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu. Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.
20 Eki 2020 - 13:14- Spor Güncelleme: 20 Eki 2020 - 13:45
Kocaelispor'un rakibinde covid şoku!
2.Lig Beyaz Grup’ta korona şoku. Kulüplerin bir çoğunda virüsü nedeniyle maçlar ertelenirken, Kocaelispor’un sezon açılış maçında Kocaeli Stadı’nda karşılaştığı ve 0-0 berabere kaldığı rakibi Sarıyer’de büyük şok yaşanıyor. 13 futbolcu ve teknik direktörde korona testi pozitif çıktı, bugünkü Ankara Demirspor maçı ertelendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.