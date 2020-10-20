Kocaelispor'un rakibinde covid şoku!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile Ankara Demirspor arasında oynanması gereken mücadele, ev sahibi takımda 13 futbolcu ve 1 antrenörün corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu. Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.