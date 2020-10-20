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20 Eki 2020 - 13:14- Spor G: 20 Eki 2020 - 13:45

Kocaelispor'un rakibinde covid şoku!

2.Lig Beyaz Grup’ta korona şoku. Kulüplerin bir çoğunda virüsü nedeniyle maçlar ertelenirken, Kocaelispor’un sezon açılış maçında Kocaeli Stadı’nda karşılaştığı ve 0-0 berabere kaldığı rakibi Sarıyer’de büyük şok yaşanıyor. 13 futbolcu ve teknik direktörde korona testi pozitif çıktı, bugünkü Ankara Demirspor maçı ertelendi.

Hakan Yağcıoğlu
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile Ankara Demirspor arasında oynanması gereken mücadele, ev sahibi takımda 13 futbolcu ve 1 antrenörün corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu. Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

20 Eki 2020 - 13:14 - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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