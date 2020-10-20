İzmit Belediyesi’nin destekleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Başkanı Gonca Berktay yaptığı açıklama istifa ettiğini duyurdu. Berktay yaptığı açıklamada “Kuruluş gününden bu yana çok heyecan duyduğum kadın istihdamı için çok emek verdiğim ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Çınar Kadın Kooperatifinden ayrıldığımı bildirmek isterim. Heyecanla beraber yol aldığımız çok sevdiğim ve kendilerinden çok şey öğrendiğim kurucu arkadaşlarıma teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Bu süreçteki misyonumu tamamladığımı düşündüğüm anda tam da zamanında Başkanlık ve üyelik sürecime son veriyorum. Çınar’ımızın kadınların üstüne gölge olmasını temenni ederek kurumdan istifa ettiğimi bildiririm” dedi.
20 Eki 2020 - 13:23- Gündem Güncelleme: 20 Eki 2020 - 13:26
Çınar Kadın Kooperatifi başkanı Berktay istifa etti
İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gonca Berktay yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.
# İzmit
20 Eki 2020 - 13:23 - Gündem Yazdır
Muhabir Dilara Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.