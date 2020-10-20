Çınar Kadın Kooperatifi başkanı Berktay istifa etti

İzmit Belediyesi’nin destekleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Başkanı Gonca Berktay yaptığı açıklama istifa ettiğini duyurdu. Berktay yaptığı açıklamada “Kuruluş gününden bu yana çok heyecan duyduğum kadın istihdamı için çok emek verdiğim ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Çınar Kadın Kooperatifinden ayrıldığımı bildirmek isterim. Heyecanla beraber yol aldığımız çok sevdiğim ve kendilerinden çok şey öğrendiğim kurucu arkadaşlarıma teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Bu süreçteki misyonumu tamamladığımı düşündüğüm anda tam da zamanında Başkanlık ve üyelik sürecime son veriyorum. Çınar’ımızın kadınların üstüne gölge olmasını temenni ederek kurumdan istifa ettiğimi bildiririm” dedi.