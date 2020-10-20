Komşu’da pişecek bize de düşecek !..

Sakarya'da düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası kentimize de önemli bir ekonomik girdi sağlayacak. 23-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış bile yoğun ilgi gördü. Toplam 12 ülkeden 44 sporcu ter dökerken, 110 kilometrelik parkur, hava şartları ve yağış nedeniyle 80 kilometreye düşürüldü. Şampiyonada, kadınlarda Brisalı Semra ikinci oldu.