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20 Eki 2020 - 13:29- Spor G: 20 Eki 2020 - 13:30

Batuhan Er: Serimiz sürecek

Kocaelispor’da ofans hattının önemli isimlerinden Batuhan Er, İnegölspor’u da mağlup edip, seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti.
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Kocaelispor’da ofans hattının önemli isimlerinden Batuhan Er, İnegölspor’u da mağlup edip, seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Batuhan Er “Çok şükür iki haftadır galip geliyoruz. Moraller üst seviyede. Arkadaşlıklar da pekişiyor. Uyum sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun üzerine de koyarak alacağımız galibiyetlerle hak ettiğimiz yere geleceğiz. Ben de sakatlıktan yeni çıktım. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor, yavaş yavaş tempo tutuyorum. İnşallah en kısa sürede takıma adapte olacağım. Afyon maçında oyuna sonradan girdim. Sakatlıktan çıktığım için korkularım vardı, ama çok şükür ki sakatlığım ile ilgili bir sorun kalmamış. Önümüzdeki iyi fikstürü en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

 

20 Eki 2020 - 13:29 - Spor

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