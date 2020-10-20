Batuhan Er: Serimiz sürecek

Kocaelispor’da ofans hattının önemli isimlerinden Batuhan Er, İnegölspor’u da mağlup edip, seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Batuhan Er “Çok şükür iki haftadır galip geliyoruz. Moraller üst seviyede. Arkadaşlıklar da pekişiyor. Uyum sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun üzerine de koyarak alacağımız galibiyetlerle hak ettiğimiz yere geleceğiz. Ben de sakatlıktan yeni çıktım. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor, yavaş yavaş tempo tutuyorum. İnşallah en kısa sürede takıma adapte olacağım. Afyon maçında oyuna sonradan girdim. Sakatlıktan çıktığım için korkularım vardı, ama çok şükür ki sakatlığım ile ilgili bir sorun kalmamış. Önümüzdeki iyi fikstürü en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.