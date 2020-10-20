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20 Eki 2020 - 19:00- Gündem G: 20 Eki 2020 - 19:01

3 olsun ama güç olmasın

Kocaelispor sezonun 5. maçını yarın akşam İnegölspor ile oynuyor. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak ve Misli.com’dan naklen yayınlanacak. Yeşil Siyahlılarda hedef üst üste 3. galibiyetini elde edip seriyi sürdürmek

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sarıyer beraberliği, farklı Manisa yenilgisinin ardından, Çorum ve Afyon galibiyetleriyle kendine gelen 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, üst üste ikinci çarşamba mesaisinde Bursa temsilcisi İnegölspor’u konuk ediyor. Eskişehir’den Süleyman Bahadır’ın yöneteceği karşılaşma yarın akşam, 33 bin kişilik dev Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Yeşil Siyahlılarda sakatlığı henüz geçmeyen ve antrenmanlarını takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yapan Aydın Karabulut dışında eksik bulunmuyor.

ERHAN ALTIN İLK KEZ KULÜBEDE…

Misli.com’dan canlı yayınlanacak olan maçta teknik direktör Erhan Altın, üçüncü maçında ilk kez resmi olarak kulübede yer alacak. Altın, Dinçel’in istifada diretmesi sonrasında, Çorum ve Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kalmıştı. Altın’ın yarın akşamki maçta,  1-0 kazanılan Afyon maçındaki kadrodan tek değişiklik yapacak gözüküyor. Altın’ın, Mervan’ın yerine Cerem Talha ile maça başlaması bekleniyor. Bayram, Semih, Gökhan, Kemal Can, Numan, Mesut, Muhammed, Benhur, Yiğitali ve Bahattin’in ise İnegöl karşısında da sahaya 11’de çıkacağı tahmin ediliyor.

255-300 ARASI TARAFTAR İZLEYECEK

Bu sezon oynadığı 5 maçta henüz galibiyeti bulunmayan, hafta arasında Altay ve Çorum Belediyespor ile Kocaelispor’a rakip olan İnegölspor, teknik direktör Cüneyt Biçer ile anlaştı. İnegölspor 5 maç sonunda topladığı 2 puanla, 19 takımlı grupta 18. sırada bulunuyor. Bursa ekibinde sakat futbolcu yok. TFF son aldığı kararla kapalı alan olan locaları yüzde 50 oranında taraftara açmıştı. Buna göre 250-300 arasında taraftarın maçı localardan izleyeceği tahmin edilmiyor. Satılmayan 15 adet loca için de 75 bilet basıldı. Biletler 250 liradan alıcı buldu. 

 

# Kocaeli

20 Eki 2020 - 19:00 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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