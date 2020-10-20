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20 Eki 2020 - 17:00- Spor G: 20 Eki 2020 - 13:46

Bayram Olgun: Asıl yerimiz Süper Lig’dir !..

Kocaelispor’un başarılı kalecisi Bayram Olgun, Kocaelispor’u yakından takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnegölspor’u mağlup etmek istediklerini belirten Bayram, Kocaelispor camiasının yerinin Süper Lig olduğunu belirtti
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Manisa’nın oturmuş bir kadrosunu olduğunu ancak Kocaelispor’un rakibini geride bırakacağını inandığını belirten Bayram şu şekilde konuştu: Arkadaşlık ortamımız çok güzel. Takımdaki herkes aslan gibi çocuklar.Galip geldiğinizde o hafta sizin için mutlu geçiyor. İnşallah her hafta oyunumuzun üzerine koyup yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Manisa takımı geçen sezon play-off oynadı. Oturmuş bir kadrosu var. Onlar önde gözüküyor ama biz pes etmeyeceğiz. Geriden gelmek bazen iyidir.

GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ

Hedefim ligde en az gol yiyen kaleci olmak. Ama önceliğim takımın şampiyon olması tabii ki. Kocaelispor’u bir an önce bu ligden çıkarmak istiyoruz. Bu camianın yeri Süper Lig’dir. İnşallah en kısa sürede bu dediğim gerçekleşir. İnegöl bu sezon hiç galip gelmedi ve orada da teknik direktör değişikliği oldu. Bu tür değişiklikler takımı her zaman motive eder. Rakibimiz puan için sahaya çıkacak. Ancak Kocaelispor olarak her maça galibiyet için çıkıyoruz. İnegöl maçı da bu maçlardan birisi olacak.

20 Eki 2020 - 17:00 - Spor

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