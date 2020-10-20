Gebze'de binlerce elaman aranıyor!

İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Gebze'de 840 firma, 323 farklı meslekte 3018 personel arıyor.

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