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20 Eki 2020 - 21:00- Gündem G: 20 Eki 2020 - 14:35

Gebze'de binlerce elaman aranıyor!

İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanlarından Gebze'de 840 firma yüzlerce eleman arıyor
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İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Gebze'de 840 firma, 323 farklı meslekte 3018 personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın

20 Eki 2020 - 21:00 - Gündem

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