Kocaeli'de koronavirüs denetiminde ceza yağdı

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 19 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 963 iş yeri denetlenirken 23 bin 176 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 11 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 193 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 26 şahsa ve 6 iş yerine ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 sürücüye olmak üzere toplam 244 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.