Bem Bir Sen’in yeni başkanı Faruk Zihni

Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde 3 bin 200 üyesi bulunan Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanlığı görevinden istifa eden Sadican Aygen’in yerine Faruk Zihni atandı. Şube binasında ilk basın açıklamasını düzenleyen Faruk Zihni yaptığı açıklamada “ Memur-Sen ailesinin üyesi olan Bem-Bir-Sen gücünü birliğinden ve beraber hareket etmesinden alan bir sendikadır. Önümüzdeki süreçte üyelerimiz, temsilcilerimiz, kurullarımız ve genel Başkanımız ile yol almayı, daha müreffeh bir geleceğe uzanmayı hedeflemekteyiz. Geçmiş dönemlerde sendikamızda görev yapmış yönetici ve idarecilerimizin tecrübesi ve birikimlerinden faydalanma niyeti ve gayreti içinde olacağız” dedi. Basın açıklamasında Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık’ta yeni başkan Faruk Zihni’yi yalnız bırakmadı.

İNANCIMIZ TAMDIR

Basın açıklamasında konuşan Bem Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, “ Bilindiği üzere; Şube Başkanımız Sadican Aygen sağlık nedenlerinden dolayı görevini bırakmıştır. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı, şube ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da bizlere olan desteğini önümüzdeki dönemde de esirgemeyeceğine inancımız tamdır. Kendisine bu süreçten sonraki hayatında sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

YÖNETİM KURULUMUZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Bu teveccüh için yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” diyen Zihni “ Ülkemizin, askeri alanda verdiği mücadeleleri ve pandemi sürecinin ülke ekonomisine etkileri neticesinde, ülke genelinde ve Kocaeli özelinde zor olan bir süreçte Şube yönetiminin Sorumluluğunu yüklendiğimizin farkındayım. Bu ağır görevi layıkıyla yapacak ekibe ve yol haritasına sahip olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu önemli görevi başta Genel Merkez teşkilatımız, Memur Sen İl Temsilciliğimiz, Şube Yönetim Kurulumuzla göğüsleyip yol alacağımızın niyeti ve gayreti içindeyiz” dedi.

YENİ YÖNETİM HAYIRLI OLSUN

Zihni sözlerinin sonunda, “Bugüne kadar bizlere desteklerini esirgemeyen yerel yönetimlerdeki idareci ve yöneticilerimize, üyelerimize, temsilcilerimize, kurullarımızda görev yapan üyelerimize, önceki dönem sendika yöneticilerimize, başta Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu olmak üzere genel merkez teşkilatına teşekkür ediyor, Başkanlığımdaki yeni yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımcılara şahsım ve yönetim Kurulu adına teşekkür ederim” dedi.

KENDİNİ TANITTI

Basın açıklamasında kendini tanıtan Zihni, “Yaşanan bu süreçten sonra yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız istişareler sonucunda Şube Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir.1967 Trabzon doğumluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında memur olarak çalışmaktayım. 2003 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde sendikamızın teşkilatlanmasının kurucu üyesi olmakla beraber, 3 yıl İşyeri Sendika Baş Temsilci olarak görev yaptım. 2007 Yılından itibaren Şube yönetiminde Mali Hizmetlerden sorumlu Başkan yardımcısı olarak görev aldım” dedi.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bem Bir Sen’de mevcut yönetim ise değişmedi. Yapılan yeni görev dağılımı ise şu şekilde; Başkan Yardımcıları Şube Sekreteri Fevzi Karataş, Teşkilat Sekreteri Aziz Kılış, İdari ve Mali Sekreteri Mehmet Gökkaya, Basın ve Mevzuat Sekreteri Cihad Karagöz, Eğitim Sekreteri İmran Volkan Şan.