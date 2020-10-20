Fabrika işçisi lösemiye yenildi

Alınan bilgiye göre Kartepe'de ikamet eden ve Bekaert Fabrikasında işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Kadir Toygar, yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalanmış olduğu lösemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Köseköy Ateş Sporda’da forma giyen Toygar’ın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. 1 buçuk yıldan bu yana tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen evli ve 1 çocuk babası olan Toygar’ın cenazesinin Salı Günü Köseköy Camiinde kılınan öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.