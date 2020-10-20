Alınan bilgiye göre Kartepe'de ikamet eden ve Bekaert Fabrikasında işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Kadir Toygar, yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalanmış olduğu lösemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Köseköy Ateş Sporda’da forma giyen Toygar’ın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. 1 buçuk yıldan bu yana tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen evli ve 1 çocuk babası olan Toygar’ın cenazesinin Salı Günü Köseköy Camiinde kılınan öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
20 Eki 2020 - 16:01- Asayiş Güncelleme: 20 Eki 2020 - 16:43
Fabrika işçisi lösemiye yenildi
Kartepe'de ikamet eden ve Bekaert Fabrikasında işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Kadir Toygar, yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalanmış olduğu lösemi rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
20 Eki 2020 - 16:01 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.