TABİP Projesi için KTÜ ile protokol imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda iş birliğini içeren bir protokol hayata geçti. İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Sekapark Turizm İşletmecilik ve Yatırım Şirketi tarafından yürütülecek protokol, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı arasında video konferans sistemiyle karşılıklı imzalandı.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ VE AR-GE FALLİYETLERİ

Türkiye’nin 11. kalkınma planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve değer zincirinde ülkeyi daha üst konuma taşıma amacındaki iş birliği protokolü Başkan Büyükakın’ın katılımlarıyla bugün gerçekleştirildi. Gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılmasına dönük protokolün imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve SEKAPARK A.Ş Genel Müdürü Bayram Karakuş’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“PROJEMİZ AÇISINDAN SON DERECE OLUMLU OLACAKTIR”

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda ortak Ar-Ge projeleri, Ar-Ge projelerine destek ve danışmanlık, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına yönelik eğitimler ve mevcut altyapı laboratuvar imkânlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesini içeren protokolün imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Gerek Karadeniz Teknik Üniversitemiz gerekse kurumumuz açısından bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu protokolle hayata geçirilecek bilimsel çalışmalar, TABİP projemiz açısından son derece olumlu olacaktır” açıklamasını yaptı.

“YENİ BİR BAKIŞ AÇISIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, protokolün imzalanmasından önce yaptığı değerlendirmede, “Yerel yönetimlerin üniversitelerle ARGE projelerini hayata geçirmesi gerçekten önemli bir durumdur. Bu noktada Tahir Başkanım, sizleri ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Bu iş birliği bizlere ve üniversitemize büyük bir keyif verirken, heyecanımıza heyecan katıyor” şeklinde konuştu. “Tarımsal destek projelerimizde yeni bir bakış açısıyla hareket ediyoruz” diyerek protokol öncesi düşüncelerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Sürdürülebilir ölçek ekonomilerini oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Katma değeri yüksek ürünler ile somut projeleri hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

ÇUVALCI, “AKADEMİK OLMASI DA BİZLERİ AYRICA SEVİNDİRMİŞTİR”

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler projesinin tüm detayları hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’ya bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İki milyon dört yüz bin fidan toprakla buluşmaya devam ediyor. Ürünleri almaya başladığımız andan itibaren yağın çıkartılması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Üniversitelerimizin bu projeye sunacağı katkıyla çok daha başarılı işler yapacağız. Bu projeye Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak verdiğiniz destek için sizlere, hocalarımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise, TABİP projesinin önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olacağını sözlerine ekleyerek şunları söyledi: “Ülkemize katma değeri yüksek bu gibi ürünlerin kazandırılması için ortaya koyduğunuz emek için sizlere teşekkür ederim. Yerel yönetimler olarak bu projenin hayata geçirilmesindeki aklın akademik olması da bizleri ayrıca sevindirmiştir.” Protokol töreni gerçekleşen imza töreninin ardından sona erdi.