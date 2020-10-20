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20 Eki 2020 - 16:32- Spor G: 20 Eki 2020 - 16:34

Darıca, Dumlupınar’da destan yazdı: 1-2

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., Türkiye’de transfer tahtası kapalı tek takım olarak yoluna devam ederken, kupada da 3.Tur’a yükseldi.
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3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., Türkiye’de transfer tahtası kapalı tek takım olarak yoluna devam ederken, kupada da 3.Tur’a yükseldi. Dün Kütahya Belediyespor takımına konuk olan Sarı Yeşillilerimiz, 2.tur maçında, rakibini iki kez öne geçtiği maçta yenerek, tek maç eliminasyon sistemine göre 3.Tur’a yükseldi. Ender Alkan yönetimindeki takım, 25. dakikada Ahmet Özer’in golüyle 1-0 öne geçti. Enes Nalbantoğlu, 55.dakikada beraberliği yakaladı. Bitime 5 dakika kala Selman Sevinç sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü atarak, Darıca’yı 3.Tur’a yükseltti.

20 Eki 2020 - 16:32 - Spor

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