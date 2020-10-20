Balkonda otururken başından vuruldu

Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak üzerinde sokağa giren bir şahıs ile sokakta bulunan şahıslar arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada balkonda oturan Taner Çakmak (34) adlı şahıs, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken kimliği belirlenemeyen şahıslar daha sonra hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çakmak, ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtıkları araç ise Körfez Atalar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Yaralanan Taner Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.