Balkonda otururken başından vuruldu

Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak üzerinde sokağa giren bir şahıs ile sokakta bulunan şahıslar arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada balkonda oturan Taner Çakmak (34) adlı şahıs, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken kimliği belirlenemeyen şahıslar daha sonra hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çakmak, ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtıkları araç ise Körfez Atalar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Yaralanan Taner Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.