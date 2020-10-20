Bakan Koca: Ağır hasta sayımız yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 116 bin 565 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126 oldu. Son 24 saatte bin 894 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 351 bin 413’e çıktı. 74 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 445’e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı bin 512 artarak 306 bin 939’a ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 545, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.6 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ 1545’E YÜKSELDİ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi.

* Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz.

* Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.