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20 Eki 2020 - 23:13- Gündem G: 20 Eki 2020 - 23:15

Muharrem İnce Kocaeli’ye geliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketi kapsamında Kocaeli'ye geliyor
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Bin Günde Memleket Hareketi kapsamında Sivas’tan başlayarak tüm illeri gezecek olan CHP Yalova eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 22 Ekim Perşembe günü İzmit'e geliyor. İnce'nin daha önce Kocaeli'ye geleceği öğrenilmiş ancak cenaze sebebiyle program iptal olmuştu. İlk olarak CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’yı Beyaz Mutfak’ta ziyaret edecek olan İnce, burada basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Ardından Körfez Sanayi Sitesi ve Perşembe Pazarı’na gidecek olan İnce, Kocaeli’den sonra Sakarya'ya geçiş yapacak.
# Körfez, Kocaeli, İzmit

20 Eki 2020 - 23:13 - Gündem

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