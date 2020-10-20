Bin Günde Memleket Hareketi kapsamında Sivas’tan başlayarak tüm illeri gezecek olan CHP Yalova eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 22 Ekim Perşembe günü İzmit'e geliyor. İnce'nin daha önce Kocaeli'ye geleceği öğrenilmiş ancak cenaze sebebiyle program iptal olmuştu. İlk olarak CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’yı Beyaz Mutfak’ta ziyaret edecek olan İnce, burada basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Ardından Körfez Sanayi Sitesi ve Perşembe Pazarı’na gidecek olan İnce, Kocaeli’den sonra Sakarya'ya geçiş yapacak.
20 Eki 2020 - 23:13- Gündem Güncelleme: 20 Eki 2020 - 23:15
Muharrem İnce Kocaeli’ye geliyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketi kapsamında Kocaeli'ye geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.