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21 Eki 2020 - 09:35- Siyaset G: 21 Eki 2020 - 09:37

Gelecek Partisi’nde Kurultay ve katılım heyecanı

Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek olan 1.olağan kurultay öncesi toplandı. İl başkanı Ömer Faruk Başaran kurultay delegeleriyle yaptığı toplantıda kongre programı hakkında görüş alış verişlerinde bulundu. Toplantıda partiye yeni katılan dört kişiye törenle rozetleri takıldı.
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Tüm Türkiye’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren ve pandemi sürecine rağmen 44 ilde kongrelerini tamamlayan Gelecek Partisi’nde kurultay heyecanı yaşanıyor. Ankara, Anfa Altınpark  Şehit Ömer Halisdemir  Bulvarı No:142 Aydınlıkevler Altındağ adresinde gerçekleştirilecek olan 1.olağan kurultay sonrasında Gelecek Partisi 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle her türlü seçime girme hakkını elde etmiş olacak.  Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ile il başkanı Ömer Faruk Başaran’ın kurucular kurulu üyesi olması nedeniyle doğal delege olduğu kurultayda Kocaeli’den oy kullanma hakkı bulunan 26 kongre delegesi şu isimlerden oluşuyor:

Ayşe Nur Güden, Barış Bektaş, Çiğdem Cengiz, Deniz Akgül, Ergün Türk, Fatih Büyükavcı, Fethi Özlü, Fırat Türker, Filiz Giray, Gülşen Efe, Hasan Arabacı, Kadriye Güner, Mehmet Fatih Şıkoğlu, Murat Sari, Müslüm Osmanoğlu, Ömer Uçar, Özgür Güven, Özkan Kan, Sema Bozaba, Serap Çakır, Sevil Koç Bora, Suna Demir, Süleyman Aydınlık, Ümit Yıldız, Yunus Küçükpolat, Zeki Sari

ROZETLERİ TAKILDI

Toplantıya Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner ile birlikte gelen Yusuf Yalçın, Köroğlu Kaya, Yelda Ateş ve Ergün Tunç’a il başkanı Ömer Faruk Başaran  tarafından rozetleri takılarak partiye üye kayıtları da yapıldı.

# Kocaeli, ateş

21 Eki 2020 - 09:35 - Siyaset

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