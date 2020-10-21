Gelecek Partisi’nde Kurultay ve katılım heyecanı

Tüm Türkiye’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren ve pandemi sürecine rağmen 44 ilde kongrelerini tamamlayan Gelecek Partisi’nde kurultay heyecanı yaşanıyor. Ankara, Anfa Altınpark Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142 Aydınlıkevler Altındağ adresinde gerçekleştirilecek olan 1.olağan kurultay sonrasında Gelecek Partisi 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle her türlü seçime girme hakkını elde etmiş olacak. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ile il başkanı Ömer Faruk Başaran’ın kurucular kurulu üyesi olması nedeniyle doğal delege olduğu kurultayda Kocaeli’den oy kullanma hakkı bulunan 26 kongre delegesi şu isimlerden oluşuyor:

Ayşe Nur Güden, Barış Bektaş, Çiğdem Cengiz, Deniz Akgül, Ergün Türk, Fatih Büyükavcı, Fethi Özlü, Fırat Türker, Filiz Giray, Gülşen Efe, Hasan Arabacı, Kadriye Güner, Mehmet Fatih Şıkoğlu, Murat Sari, Müslüm Osmanoğlu, Ömer Uçar, Özgür Güven, Özkan Kan, Sema Bozaba, Serap Çakır, Sevil Koç Bora, Suna Demir, Süleyman Aydınlık, Ümit Yıldız, Yunus Küçükpolat, Zeki Sari

ROZETLERİ TAKILDI

Toplantıya Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner ile birlikte gelen Yusuf Yalçın, Köroğlu Kaya, Yelda Ateş ve Ergün Tunç’a il başkanı Ömer Faruk Başaran tarafından rozetleri takılarak partiye üye kayıtları da yapıldı.