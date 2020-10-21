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21 Eki 2020 - 09:37- Siyaset G: 21 Eki 2020 - 09:39

Başkan Yıldızlı'dan Ünlü'ye cevap geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün açıklamalarına ilişkin bir mesaj yayınladı.
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Başkan Yıldızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor zamanlarda kendi derdimizi bir kenara koyarak, kardeş ülkemiz can Azerbaycan için hepimiz tek yürek olduk. Milli değerlerimiz her zaman siyaset üstüdür. Asla tartışmaya, sorgulanmaya açık değildir. Ne acıdır ki ülkemizin bunca sorunu, derdi varken MHP İl Başkanı Sayın Aydın Ünlü, İzmit Belediyesi’nin vatandaşlarımıza moral vermek amacıyla düzenlediği konser etkinliği üzerinden milli değerlerimizi de işin içerisine katarak siyaset yapmaya çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü olarak, milletvekillerimiz, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, ana kademe yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe örgütlerimiz ve tüm partimizin emektarları ile gece gündüz demeden halkımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyor, suni gündemlerin değil halkın gerçek sesinin gündeme taşınması konusuyla hassasiyetle ilgileniyoruz”
# Kocaeli, İzmit

21 Eki 2020 - 09:37 - Siyaset

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