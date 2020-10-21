Başkan Yıldızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor zamanlarda kendi derdimizi bir kenara koyarak, kardeş ülkemiz can Azerbaycan için hepimiz tek yürek olduk. Milli değerlerimiz her zaman siyaset üstüdür. Asla tartışmaya, sorgulanmaya açık değildir. Ne acıdır ki ülkemizin bunca sorunu, derdi varken MHP İl Başkanı Sayın Aydın Ünlü, İzmit Belediyesi’nin vatandaşlarımıza moral vermek amacıyla düzenlediği konser etkinliği üzerinden milli değerlerimizi de işin içerisine katarak siyaset yapmaya çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü olarak, milletvekillerimiz, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, ana kademe yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe örgütlerimiz ve tüm partimizin emektarları ile gece gündüz demeden halkımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyor, suni gündemlerin değil halkın gerçek sesinin gündeme taşınması konusuyla hassasiyetle ilgileniyoruz”
21 Eki 2020 - 09:37- Siyaset Güncelleme: 21 Eki 2020 - 09:39
Başkan Yıldızlı'dan Ünlü'ye cevap geldi!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün açıklamalarına ilişkin bir mesaj yayınladı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.