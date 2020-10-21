Toplu ulaşım araçlarında Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine ‘Korona virüs salgını’ konulu ek genelge göndermesinin ardından Kocaeli’de de Covid-19 denetimleri sürüyor. Yurt genelinde 7 gün boyunca yapılacak kontroller kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı.
ŞOFÖRLERİN KURALLARA UYUP UYMADIĞI DENETLENDİ
Kocaeli’de Covid-19 denetimleri için oluşturulan ekipler sabah saatlerinde şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım yapan araçlarda inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetimler yapan ekipler, şoförlerin Covid-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.
GBT VE HES KODU SORGUSU
Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, toplu ulaşım araçları ve ticari taksileri tek tek durdurup incelemede bulundu. Araçlarda maske, dezenfektan, eldiven gibi gerekli malzemelerin olup olmadığını denetleyen ekipler, eksik malzeme bulunduran şoförleri ikaz etti. Öte yandan yolcuların GBT ve HES kodu sorguları yapılarak Covid-19 hastalarının karantina kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.