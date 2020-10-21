Bilgievleri’nde yüz yüze eğitim heyecanı

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Bilgievleri ,yüz yüze eğitimlere MEB tavsiyeleri doğrultusunda yeniden başladı. 1 Haziran tarihinde başlayan kontrollü hayat süreci kapsamında uzunca bir aranın ardından kapılarını yeniden açan Bilgievleri’nde, gençler eğitimlerine kaldıkları yerden yüz yüze devam etmeninin heyecanını yaşıyor.

2,3,4 VE 8. SINIFLAR YÜZ YÜZE

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde online sınavlar ve programlarla öğrencilere destek olan Bilgievleri, yüz yüze eğitimler ile öğrencileri yeniden geleceğe hazırlamanın planını yapıyor. Bilgievleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim sürecine kademeli geçiş planıyla eş hareket edecek. Buna göre yüz yüze eğitim için 2. sınıflar 5 ders saati, 3. ve 4. sınıflar 6 ders saati, 8. sınıflar 10 ders saati eğitim alacaklar. Temel branşlarda, eğitimlerin yanı sıra programlarda Kodlama, Dijital Okur Yazarlık, Yazarlık, Satranç ve Akıl Oyunları kulüpleri de düzenli şekilde yapılacak.

EĞİTİMLER UZAKTAN DA DEVAM EDECEK

Bilgievlerin’de aynı zamanda dileyen öğrenciler sınıflarda yine uzaktan eğitime devam edebilecek. Ders programları MEB tarafından açıklanan programlara uygun şekilde planlanırken, öğrenciler okula gitmedikleri günlerde tercih ederlerse uzaktan eğitim için kurumlara gidebilecek. Bu şekilde her öğrenci 1 gün yüz yüze 1 gün uzaktan eğitim alma imkânına sahip olacak. Sadece uzaktan eğitim talebi olan öğrenciler için de aynı şekilde uzaktan eğitim faaliyetleri devam edecek.

TEDBİRLER ÖN PLANDA TUTULUYOR

Bilgievleri'ne gelen öğrencilerin girişte tek tek ateşleri ölçülürken, sınıflarda ise sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıralara oturup, maskelerini takarak dersleri dinliyor.