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21 Eki 2020 - 09:41- Gündem G: 21 Eki 2020 - 09:44

Kartepe'de KAR-MEK kayıtları başladı

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KAR-MEK) yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı
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Kartepe Belediyesi ve Kartepe Halk Eğitim Merkezi’nin (KAR-MEK) yeni eğitim dönemi Covit-19 salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda başladı. Günler öncesinden hazırlıkların yapıldığı kurs merkezleri yeniden kursiyerlerine kapılarını açtı.

HES KODSUZ, MASKESİZ GİRİŞE İZİN YOK

Yeni eğitim dönemi KAR-MEK, 22 merkezde eğitim için hazırlandı. Covid-19 dönemi olması nedeniyle kurs merkezlerine girişlerde halk sağlığı önceliği için önlemler alındı. Bu kapsamda kurs merkezlerinin girişlerinde öncelikli olarak kursiyerlerin ateşi ölçülerek, HES (Hayat Eve Sığar Uygulaması) Kodu sorgulaması yapılarak girişlere müsaade ediliyor.

MASKE DERS SIRASINDA DA ZORUNLU

Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları titizlikle uygulanacak. Sınıflar 12 kişilik olarak hazırlandı. KAR-MEK bünyesinde giyim, nakış, el sanatları, müzik, bilgisayar, spor, seramik, resim, aşçılık, emlak danışmanlığı, fidan aşılama, hijyen ve arıcılık dalların da eğitim verilecek. KAR-MEK bünyesinde giyim, güreş, kick boks, karate ve yüzme sınıflarında eğitime başladı.

KAYIT İÇİN

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe halkının sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl da tüm önlemleri alarak KAR-MEK Kurs Merkezleri’nde Kartepelileri buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kartepeliler 2 fotoğraf, diploma fotokopisi, ikametgah ve nüfus cüzdan fotokopisi ile Kültür Müdürlüğü, muhtarlıklar veya Kartepe Halk Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırabilecekler. KAR-MEK kursları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün 0 262 316 68 00  nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alabilecekler. 

# eğitim, Kartepe

21 Eki 2020 - 09:41 - Gündem

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