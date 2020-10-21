Muhtar asfalt istedi, Başkan Hürriyet anında yaptı

Başkan Hürriyet geçtiğimiz Cumartesi günü yol çalışması devam eden İmaret Yokuşu Sokağı ve Yamaç Sokakta incelemelerde bulunmuştu. Bu incelemeler üzerine Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim Limonluk Geçidi Sokak’ta uzun süredir bakımsız olan yolun bakım ve onarımı adına bir istekte bulundu. Başkan Hürriyet, bu isteğe kayıtsız kalmayarak yolun daha konforlu ve kullanışlı olması için hemen harekete geçti.

ANINDA YENİLENDİ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapımı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmalara büyük bir titizlikle devam eden ekipler, uzun süredir bakımı yapılmayan Kemalpaşa Mahallesi Limonluk Geçidi Sokak’ta bulunan deforme olmuş yolu asfaltlayarak vatandaşların güvenle kullanımı için hazır hale getirdi. Ekipler, sokağın kullanıma bağlı 55 metre uzunluğundaki yolu 60 ton sıcak asfaltla kapladı.