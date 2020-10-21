Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Eki 2020 - 10:06- Asayiş G: 21 Eki 2020 - 10:09

Operasyonda Kybele Sunağı ele geçirildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken tarihi değeri bulunan Kybele Sunağı ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre bir şahsın elinde Roma dönemine ait üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda tarihi değeri bulunan Kybele Sunağı heykel ele geçirildi. Tarihi eserin Kandıra ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı sonucu çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
# Kocaeli

21 Eki 2020 - 10:06 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de koronavirüs denetiminde ceza yağdı mask
Kocaeli'de koronavirüs denetiminde ceza yağdı
İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı mask
İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı
Körfez'deki kurşunlamanın zanlısı tutuklandı mask
Körfez'deki kurşunlamanın zanlısı tutuklandı
Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı mask
Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı mask
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı
Kural ihlali yapan 207 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 207 kişiye para cezası
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Bu kan grubu koronavirüse daha dayanıklı! mask
Bu kan grubu koronavirüse daha dayanıklı!
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı mask
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı

GALERİ

Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL