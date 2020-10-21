Operasyonda Kybele Sunağı ele geçirildi!

Alınan bilgiye göre bir şahsın elinde Roma dönemine ait üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda tarihi değeri bulunan Kybele Sunağı heykel ele geçirildi. Tarihi eserin Kandıra ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı sonucu çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.