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21 Eki 2020 - 11:12- Gündem G: 21 Eki 2020 - 13:43

Belediye şoförünün testi pozitif çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Park Daire Başkanlığı’nda çalışan şoför Mahmut Çakmak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye’de ve özellikle ilimizde vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınıyla ilgili son durumu paylaşarak bulaşma riski açısından aktif vaka sayısının en çok arttığı illeri açıklayarak Kocaeli’yi de kattı. Yaptığı açıklamada Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Denizli'deki artış tüm Türkiye için risktir" ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGEMİZDE VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

Son açıklanan verilerde yine ilimizin de içinde bulunduğu Doğu Marmara’da vakalar oldukça artış gösterdi. Vatandaş belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde yaşanan kalabalıklardan dolayı sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve buna bir çözüm bulunması gerektiği konusunda sitemde bulundu. Bakanlık bu sitemden dolayı dolmuşlara HES kodu ile alım yapılacağını ve denetimlerin arttırılacağını duyurdu.

“DOLUYSA BİNMEYİN”

Dolmuşlarda yaşanan kalabalık yüzünden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı ve vatandaşların binmemesi konusunda uyarıda bulundu. Koca, tıka basa dolu olan minibüsler için çözüm yolu olarak "Doluysa binmeyin" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da Koca'ya "İşe nasıl gideceğiz?" diyerek tepki gösterdi.

BAKAN KOCA’YI ETİKETLİYOR

Her ne kadar dolmuş ve belediye otobüsleri, yaşanan kalabalığı engellemek amacı ile yolcu sayısını azaltsa da Kocaeli’de bir çok bölgeye dolmuşların az olması sebebi ile yoğunluk oluşmakta. Bu yoğunluk sebebi ile de birçok vatandaş ALO 153’ü arayarak şikayette bulunuyor. Birçok vatandaş ise bu durumu sosyal medya da paylaşarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketliyor.

KAÇ KİŞİ İLE TEMASTA BULUNDU?

Büyükşehir’e bağlı Ulaşım Park Daire Başkanlığı‘nda şoför olarak çalışan Mahmut Çakmak, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çakmak’ın testinin pozitif çıkmadan önce kaç kişi ile temasta bulunduğu ve o süre zarfında hala çalışmakta mı olduğu bilinmiyor? Salgının yaygın olduğu zamanda şoförlere bir defa test yaptıran belediyenin şoförlerine ne sıklıkla test yaptırıp yaptırmadığı da bilinmiyor.
# Kocaeli, Vatandaş

21 Eki 2020 - 11:12 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Deniz - Futbolculara üç günde bir test yapılıyor vatandaşla hergün içiçe taşıyanlara birkez bile test yapılmadı sonra çıkıp vatandaşı suçlu buluyorlar otobüsler beş aydır dezenfekte olmuyor niye çünkü show bitti.....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Ekim 12:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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