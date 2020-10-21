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21 Eki 2020 - 11:50- Gündem G: 21 Eki 2020 - 11:52

Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen tarafından yapılması düşünülen yatırımın Kocaeli’nde olacak olmasından gurur duyacaklarını belirterek, “Yapılması planlanan yeni yatırımın Ford’un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruz. Kocaeli’ne gelmesinden gurur duyarız. İhracat açısından bizim için çok anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen’in üretim yapmayı planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yapılması planlanan yatırımın Ford’un fabrikalarının yanında olacağını bildiklerini belirten Zeytinoğlu, “Umarım böyle bir yatırımın söylentisi doğrudur. Böyle bir yatırım olacağını birçok yayın organından duydum ama rakamlar konusunda, veriler konusunda hiçbir bilgimiz yok daha doğrusu bunun açıklamasının da Ford şirketinin kendisinin yapması daha doğru olacağını düşünüyorum. Böyle bir yatırımın Kocaeli’ne gelmesinden gurur duyarız. İhracat açısından da bizim için çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca önemli miktarda da bir yeni çalışan sayısında da artış olacağını tahmin ediyorum. Yapılması planlanan yeni yatırımın da Ford’un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruz” dedi.

‘OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KOCAELİ’NDEKİ YANSIMASI OLUMLU OLACAKTIR’

Kocaeli’nde ihracatın ağırlıklı olarak otomotiv sektörü olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Kocaeli’nin, Türkiye’den ayrışan noktalarından bir tanesi ihracat bağlantısı. İhracatımız da ağırlıklı olarak yani bir numaralı ihracatımız da otomotiv sektörü. Dolayısıyla otomotiv sanayisine yapılan bu yatırımın Kocaeli’nde ki yansıması her zaman olumlu olacaktır. Biz de bu yatırımın çok olumlu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu .

# Kocaeli

21 Eki 2020 - 11:50 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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