Gonca Berktay neden istifa ettiğini açıkladı

İzmit Belediyesi tarafından kurulan Çınar Kadın Kooperatifi başkanı Gonca Berktay geçtiğimiz gün istifa ettiğini açıklamıştı. Berktay, istifası ile ilgili yayımladığı açıklamasında, “Bu süreçteki misyonumu tamamladığımı düşündüğüm anda tam da zamanında Başkanlık ve üyelik sürecime son veriyorum. Çınar’ımızın kadınların üstüne gölge olmasını temenni ederek kurumdan istifa ettiğimi bildiririm” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz eylül ayında İzmit Belediye Meclis toplantısında İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesi'nin ortak çalışma yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü imzalanması için yetki isteyen Fatma Kaplan Hürriyet’e protokol yetkisi verilmemişti.

MECLİSTEN YETKİ ÇIKMADI

Kooperatifin, kadın kooperatifi mantığından uzak bir iktisadi işletme olması nedeniyle meclis üyeleri, Belediye Kanununu gerekçe göstererek işbirliği yapılmasının yasal olmadığını ifade etmişti. İşbirliği yetkisinin başkana verilmemesi ile birlikte Çınar Kadın Kooperatifi ile İzmit Belediyesi arasında bir bağ kalmadı. Yaşanan gelişmeler sonrası İstifa Eden İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Gonca Berktay bir açıklama yayınladı.

“YANINDA OLDUĞUM TEK ŞEY KADIN YANIDIR”

Çınar Kadın Kooperatifi 10 kadın tarafından kurulan bağımsız bir kuruluş olduğunu ifade eden Berktay, Çınar Kadın Kooperatifinin hiçbir parti ya da siyasetin içinde bulunduğu için bu kooperatifin içinde bulunmadığını söyledi. Hiç bir siyasi görüşün yanında olmadığını söyleyen Berktay açıklamasının devamında, “Ben İzmit’i çok seven ve İzmit’in gelişimine odaklanan bir vatandaşım. İzmit Belediyesi destek vermiştir. Kimsenin istihdam yaratmadığı pandemide İzmit Belediye’sinin desteğiyle biz istihdam yarattık. Benim yanında olduğum tek şey kadınların yanıdır. Şu zamana kadar hayatıma fayda odaklı olmakla devam ettim. Kimseden ya da hiç bir olaydan etkilenmedim.” dedi.

“ÖDEMELERİN GECİKMESİ FİRMALARDAN ÖDEME ALAMAMIZDANDIR”

Cesaretli ve iradeli bir kadın olduğunu söyleyen Berktay, “İşimde gücümde hep cesaretli olmuşumdur. Pandemi başladığında biz Çınar Kadın Kooperatifi olarak gönüllülük esasıyla herkes evinde iken bizler emek verdik ve sadece tek amacımız kadına destek olmaktı. Kimse elini taşın altına koymazken biz ailelerimizle görüşmeyerek çok çalıştık. Sağlık riskini göze alarak çok çalıştık. Ödemelerin gecikmesi bizden değil pandemi nedeniyle firmalardan geç almamızdan kaynaklandı. Bazı kadınımız bunu olumlu karşıladı ama bazısı da bunu haklı olarak geçim derdi her şeyin üstüne çıktığı için olumsuz karşıladı. Çalışan kadınlarının hepsiyle hala görüşüyorum ve gönüllerini kırmadan dostça sohbet ediyoruz. Başkan olarak benim iyi niyetimi bilir ve sayarlar.” ifadelerini kullandı.

“PROJEDE HEP OLMAYACAKTIM”

Kooperatif Başkanlığından neden ayrıldığını da açıklayan Berktay, “Ben meclis kararından habersizim. Siyasetten ve bu detaylardan uzağım. Ben vesile olarak kooperatifi KAGİDER ile buluşturduğum için ayrılırken hiç rahatsızlık duymadım. Kooperatifimiz daha önce de destek projeleri olan profesyonel KAGİDER derneğinin bir projesi oldu. Bugünden sonra muazzam işler çıkartacaklar oturduğunuz yerden seyredebileceksiniz. Kadın kooperatifleri Türkiye’nin her yerinde kurumlar tarafından destek alır. Ben bu projenin tamamında zaten hep olmayacaktım. Bu projenin ayakları yere basan hale geldiğinde ayrılacaktım. Şu an kooperatif ayakları çok sağlam basar halde ve çok güzel günler görecekler.” dedi.