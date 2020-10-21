KTO'da ikili iş görüşmeleri başladı

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan masalarda ekonomi ve iş dünyası için hareketlenme fırsatı oluşturan çalışma Körfez Ticaret Odası’nda Mustafa Efe Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Rusya’dan gelen iş adamları ve girişimciler, tercümanlar eşliğinde Türk meslektaşları ile bire bir görüşüp, ürünlerini tanıttılar.Görüşmeler sırasında Türk iş adamları ürünlerini Rusya’ya ihraç etmeye çalışırken, Rus meslektaşları da aynı şekilde kendi ürünlerini anlattılar.
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI DA KONUK OLDU
Program sonrasında karşılıklı olarak tanışan ve ön görüşme sağlayan iş adamları daha sonra numune gönderip, ihracat ve ithalat anlaşması yapmak üzere ayrıldılar. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yönetimi ve üyelerle birlikte gelen konuklarla yakından ilgilenerek görüşmelerin verimli geçmesi için çaba harcadılar. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te programa katılarak Körfez ilçesi ile bilgiler verdi. Program karşılıklı hediye alışverişleri ile son buldu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.