KTO'da ikili iş görüşmeleri başladı

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan masalarda ekonomi ve iş dünyası için hareketlenme fırsatı oluşturan çalışma Körfez Ticaret Odası’nda Mustafa Efe Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Rusya’dan gelen iş adamları ve girişimciler, tercümanlar eşliğinde Türk meslektaşları ile bire bir görüşüp, ürünlerini tanıttılar.Görüşmeler sırasında Türk iş adamları ürünlerini Rusya’ya ihraç etmeye çalışırken, Rus meslektaşları da aynı şekilde kendi ürünlerini anlattılar.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI DA KONUK OLDU

Program sonrasında karşılıklı olarak tanışan ve ön görüşme sağlayan iş adamları daha sonra numune gönderip, ihracat ve ithalat anlaşması yapmak üzere ayrıldılar. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yönetimi ve üyelerle birlikte gelen konuklarla yakından ilgilenerek görüşmelerin verimli geçmesi için çaba harcadılar. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te programa katılarak Körfez ilçesi ile bilgiler verdi. Program karşılıklı hediye alışverişleri ile son buldu