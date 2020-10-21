Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde oturan ressam Suat Ö., aynı sokakta oturan Melike B.’yi resimlerini göstermek için evine davet etti. Suat Ö., iddiaya göre resimlerine bakan Melike B.’ye sarılıp öptü. Melike B.’nin şikayetçi olması üzerine Suat Ö. gözaltına alındı. Suat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları reddeden, genç kıza resimlerini gösterdiğini söyleyen Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
21 Eki 2020 - 13:04- Asayiş Güncelleme: 21 Eki 2020 - 13:30
Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması
Darıca'da, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.’yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.