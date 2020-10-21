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21 Eki 2020 - 13:04- Asayiş G: 21 Eki 2020 - 13:30

Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması

Darıca'da, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.’yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde oturan ressam Suat Ö., aynı sokakta oturan Melike B.’yi resimlerini göstermek için evine davet etti. Suat Ö., iddiaya göre resimlerine bakan Melike B.’ye sarılıp öptü. Melike B.’nin şikayetçi olması üzerine Suat Ö. gözaltına alındı. Suat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları reddeden, genç kıza resimlerini gösterdiğini söyleyen Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Eki 2020 - 13:04 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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