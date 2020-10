“Cumhurbaşkanımız vesayet  odaklarına boyun eğmedi”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. İl Gençlik Kolları’nın yeni yönetimini tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Kutlu bir davanın neferleri olarak sorumluluklarınızın çok büyük olduğunu asla unutmayın. Cumhurbaşkanımız gerek içerde ki gerekse dışarda ki vesayet odaklarına boyun eğmedi. Batı ülkelerinin artık gündemi Türkiye’dir. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke haline gelmiştir” dedi.

“HER VAKİT HALKIMIZIN EMRİNDEYİZ”

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları yönetimiyle tek tek tanışan Başkan Büyükakın, “Gençler, istikametiniz asla bozmayın. Millet ve vatan için her daim çalışın, çabalayın. Kadir şinas milletimiz her şeyin en güzeline layıktır. Bizler yorulmadan, her vakit halkımızın emrindeyiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacak ve milletimize hep birlikte hizmet edeceğiz. Enerjiniz hiçbir zaman kaybolmasın” şeklinde konuştu.

“DAHA ÇOK GAYRET EDECEĞİZ”

“Kadim bir medeniyetin temsilcileri olduğunuzu da asla unutmayın” vurgusunu yaparak İl Gençlik Kolları yönetimine seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve her alanda öncü bir gençlik için bizlerde yoğun bir mesai harcıyoruz. Gençlerimizin zihin ve gönül dünyasının zenginleşmesi için büyük adımlar atıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarının her devresinde onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Değerlerine, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını çok iyi bilen bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz. Donanımlı, girişimci, hedefleri için çalışan ve dünyayı çok iyi anlayan bir nesil için de daha çok gayret edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.