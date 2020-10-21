Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl çokça talep edilen grip aşısı için uzmanlar, riskli grupların öncelikli olmasını önermişti. Türkiye’ye getirilen aşıların yetersiz olacağı endişesine karşın, kronik rahatsızlığı olanların ve 65 yaş üzeri kişilerin öncelikli olarak yaptırması gerektiği belirtiliyor. Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.