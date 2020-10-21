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21 Eki 2020 - 14:19- Gündem G: 21 Eki 2020 - 14:22

101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi

Kocaeli’de korona virüse yakalanan 101 yaşındaki Fatma Kara, 5 günlük tedavi ile korona virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları sağlığına kavuşan kadını alkışlayarak uğurladı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de yaşayan 101 yaşındaki Fatma Kara’ya oğlundan korona virüs bulaştı. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Kara, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid-19 Polikliniğinde tedavi altına alındı. 5 gün süren tedavisinin ardından 101 yaşındaki Fatma Kara, korona virüsü yendi. Tamamlanan tedavisinin ardından Kara, hastaneden taburcu edildi. Poliklinikten tekerlekli sandalye ile çıkartılan Kara’yı sağlık çalışanları alkışlayarak uğurladı. Daha sonra Kara, ambulansla evine götürüldü. 14 gün boyunca karantinada kalacak olan Kara’nın sağlık durumu sürekli olarak takip edilecek.

“BUGÜN MUTLU BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Fatma Kara’nın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, “Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. 7 aydan beri süren pandemi sürecinde pek çok vak'a gördük. Ama 101 yaşındaki bir hastamızın iyi olarak taburcu olması bizi mutlu etti. Hastamız Fatma Kara 101 yaşında. Halsizlik, öksürük, ateş şikayetleri ile geldi. 5 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu ediyoruz. Yaşlılarda ağır seyrettiğini bildiğimiz bu korona virüs bazı kişilerde belki bağışıklık sistemi belki e başka nedenlerle bu şekilde iyi olarak sonuçlanabiliyor. Bunu bir kıstas olarak kabul etmeyelim, özellikle 60 yaş üstündeki vatandaşlarımız bu konu için duyarlı olsun. Gençlerimiz de hasta olmayacak diye bir şey yok. Toplumun bütün bireyleri kendilerini korusunlar” dedi.

“MUTLUYUM, HUZURLUYUM”

Fatma Kara’nın 70 yaşındaki oğlu Ahmet Kara ise annesinin iyileştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Kardeşim bir yerden virüse yakalanmış. Ondan da anneme bulaşmış. Şikayet üzerine ambulans gelip aldı, buraya getirdi. Şimdi de iyileşti. Mutluyum, huzurluyum. Anne bu, ne diyeyim. Onun için Allah'ıma şükürler olsun. Buradaki arkadaşlar da sağ olsunlar ilgilendiler. Korunursak Allah’ın izni ile bize hiçbir şey olmaz ama hiç kimse korunmuyor” diye konuştu.

# Kocaeli, ateş

21 Eki 2020 - 14:19 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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