DEVA Partisi’nden astsubaylara ziyaret

DEVA Partisi İl Yönetimi, 17 Ekim Astsubaylar Günü etkinlikleri kapsamında TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimini ziyaret ettiler. DEVA Partisi İl Yönetimi’nden Halkla İlişkiler ve STK’lar Başkanı Emin Birlik, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Alptekin Cevherli, Kadın Politikaları Başkanı Gamze Durmaz, İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Hatice Şirin ve DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Sedat Yücel’in gerçekleştirdiği ziyarette kendileri de emekli astsubay olan Emin Birlik ve Sedat Yücel söz alarak, gerek görevde olan ve gerekse de emekli olmuş olan astsubayların sorunlarını birer astsubay olarak en iyi kendilerinin bildiğini ifade ettiler.

“GEREKTİĞİNDE BİR ANNE, GEREKTİĞİNDE BİR ASKER”

Özlük haklarından maaşlarına kadar astsubayların çok önemli sorunları olduğunu ve her fırsatta ve her platformda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dile getireceklerini ifade ettiler. TBMM’ye sunulmak üzere bu konuda bir dosya hazırladıklarını ve DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na teslim edeceklerini ilettiler. TEMAD Gölcük Şubesi Kadın Kolları Başkanı Derya Birlik, Türk Kadını olarak gerek savaşta ve gerekse barışta her zaman yurt savunmasında hazır bulunduklarını gerektiğinde bir anne, gerektiğinde bir asker olarak bu vatan için çalıştıklarını vurguladı. TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü de nazik ziyaretleri için partililere teşekkür etti.