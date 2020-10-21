SP’li Aksu: Seçim olmaksızın da vatandaşımızın yanındayız

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, ilçe binasında yapılan divan toplantısında konuştu. Vatandaş tarafından beklentinin ‘siyasilerin sadece seçim zamanı olmaksızın her zaman hizmet odaklı ve insan merkezli çalışılmaların yapılması’ olduğunu belirten Aksu, “Saadet Partisi, genelde olduğu gibi Çayırova yerelinde de bu prensip üzerine siyaset yapmaktadır” dedi.
“SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL”
Ülkemiz uzun yıllardır standardın dışında, gelişen olaylar ve siyasi konjonktür gereği üst üste yoğun seçim süreçlerine maruz kalmıştır. Bu yoğunluğa bağlı olarak rant odaklı düşünen bir kısım kişiler eliyle siyaseti hamasete dönüşmüş politik bir vizyona geçmiş bulunmaktadır. Bu gelişimle beraber sadece seçim sürecinde halk ile alakadar olunmasıyla halkın siyaset kurumuna olan güveni de zedelenmiştir. SP olarak bizler seçim zamanı olmaksızın her zaman vatandaşın yanındayız ve bu anlayış üzerine siyaset yapıyoruz. Saadet Partisi’nin farkı budur” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.