Gelecek Gölcük’ten muhtarlara kutlama

Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner, Teşkilat Başkanı Yusuf Yalçın, Siyasi İşler Başkanı Ali İhsan Aydınlık, Teşkilat Başkan Yardımcısı Kadri Öncel, Yerel Yönetimler Başkanı Recep Öner ile birlikte Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral’ı ziyaret etti. “Muhtarlar Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortasıdır” diyerek konuşmasına başlayan İlçe Başkanı Kadriye Güner, “Muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını sıkıntılarını dinledik. Muhtarlarımızın sorunları konusunda kapsamlı bir çalışma yaparak kamuoyu ile paylaşacağız. Koronavirüs salgını pandemi süreci başta olmak üzere muhtarlarımızın sorumluluklarının dışında ciddi sorunları olduğunu gördük. Kapsamlı bir çalışma ile paylaşacağız” dedi.