Başkan Aygün projeleri inceledi

Koronavirüsle mücadele sürecine rağmen çalışmaların hız kesmediği Derince’de Başkan Aygün, ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi sırasıyla hizmete sunuyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı, Araptepe Kentsel Yenileme, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Fatih Spor Kompleksi ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi projelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

DERİNCE’YE ARTI DEĞER

Projelerin devam ettiği şantiye alanlarını on beş günde bir rutin olarak gezerek, incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptıkları her çalışma ile Derince’ye artı değer katmak hedefinde olduklarını belirtti. Çalışmaların ilçe genelinde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Aygün, “Vaat ettiğimiz 41 projemizi halkımızın kullanımına sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yapımı devam eden projelerimizi de tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.