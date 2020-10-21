Başkan Aygün projeleri inceledi

Koronavirüsle mücadele sürecine rağmen çalışmaların hız kesmediği Derince’de Başkan Aygün, ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi sırasıyla hizmete sunuyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı, Araptepe Kentsel Yenileme, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Fatih Spor Kompleksi ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi projelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
DERİNCE’YE ARTI DEĞER
Projelerin devam ettiği şantiye alanlarını on beş günde bir rutin olarak gezerek, incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptıkları her çalışma ile Derince’ye artı değer katmak hedefinde olduklarını belirtti. Çalışmaların ilçe genelinde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Aygün, “Vaat ettiğimiz 41 projemizi halkımızın kullanımına sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yapımı devam eden projelerimizi de tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.