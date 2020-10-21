Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Eki 2020 - 16:20- Gündem G: 21 Eki 2020 - 16:21

“Mahallelerde gelişimi birlikte sağlayacağız”

  Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Körfezli muhtarları ağırladı. Başkan Söğüt, “Mahallelerimizde gelişimi güçlü iş birliği ile sağlayacağız” dedi  
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Körfezli muhtarları ağırladı. Muhtarlarla meclis salonunda bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, tek tek muhtarların gününü kutladı. “Vatandaşlar ile aramızda köprü oluyorsunuz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bazen bizlerin sorunlara ulaşması zor olabiliyor. Bu noktada vatandaşlar muhtarlar aracılığı ile bizlere ulaşarak sıkıntısını aktarabiliyor.

HALK MECLİSLERİ

Çünkü vatandaşlarımızın talep ve isteklerini ilk olarak ilettiği merci muhtarlıklarımızdır. Sizler de durumu bize aktardığınızda gerekeni yapıyoruz. Mahallelerimizde halk meclisleri düzenliyoruz. Şu ana kadar birçok mahallemizde gerçekleştirdik. Pandemi süreci dolayısıyla biraz ertelemek zorunda kalmıştık, şimdi tekrar başlattık. Bu programlarla da sorunları muhtarımız ile birlikte yerinde görerek tespit ediyoruz.

HİZMET ÜRETİYORUZ

Bizim amacımız; ortak akılla milletimiz için hizmet üretmek, hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek. Tüm muhtarlarımız bizler için önemli ve değerli. Hepinize bir telefon kadar yakınım. Muhtarlıklar Müdürlüğümüz var. Gerekli çalışmaları onlar zaten yürütüyor. Bugüne kadar muhtarlıklarımızın her türlü ihtiyaç ve talebinde yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz” dedi.

BİRLİKTE YÖN VERECEĞİZ

Mahallelerde yapılacak her projede mutlaka muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirten Başkan Söğüt, “Muhtarlarımız bizim gören gözümüz, duyan kulağımız. Anlayışımız değişmez; söylediklerinize her zaman kulak vereceğiz ve bu doğrultuda projelere yön vereceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte Kirazıyalı Nazende’de bir araya geldi.

# Körfez

21 Eki 2020 - 16:20 - Gündem

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