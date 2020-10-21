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21 Eki 2020 - 16:37- Spor G: 21 Eki 2020 - 16:39

Manisa FK, Velimeşe’ye takıldı, kuponların hepsini yatırdı: 1-1

İlk 5 haftada farklı galibiyetlerle 5’te 5 yapan 2.Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, Kocaelispor’u da 6-1 yendiği statta dün, Ergene Velimeşe ekibini ağırladı ve beraberliği son anda kurtardı.
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İlk 5 haftada farklı galibiyetlerle 5’te 5 yapan 2.Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, Kocaelispor’u da 6-1 yendiği statta dün, Ergene Velimeşe ekibini ağırladı ve beraberliği son anda kurtardı. Bahisçileri sürekli yanıltan ‘Misli.com!’ sponsorluğundaki ligde, bu sonuç birçok kuponu yatırdı. Takipçiler Sancaktepe, bir maç eksiği olan 24Erzincan ve yine bir maç eksiği bulunan Hekimoğlu Trabzon kazanarak, lideri yakaladı. Ankara Demirspor ise Sarıyer’in korona virüse yakalanması sonrasında maçı tatil edilince, bu şansı şu an için kullanamadı.

MANİSA FK: 1 - ERGENE VELİMEŞE: 1

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Levent Gümüşdere **, İlke Akman **, Oğuzhan Yazır **

MANİSA FK: Yusuf **, Ahmet * (Ümit dk. 86 ?), Recep Burak **, Emir Alagöz **, Erhan ***, Çağrı * (Mustafa dk. 60 **), Mehmet Yılmaz **, Nizamettin **, Hakan **, Zahit **, Serdar * (Tayyip dk. 76 *)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre **, Alişan **, Cihan **, Mert * (Semih Ceylan dk. 61 **), Taner * (Furkan dk. 41 **), Cabir **, Yüksel ** (Semih Kahraman dk. 76 **), Eser **, Çınar ** (Fatih dk. 73 **), İbrahim Fatih ***, Ergun * (Alper dk. 60 **)

GOLLER: İbrahim Fatih (dk. 45+2 pen.) (Ergene Velimeşespor), Erhan (dk. 66) (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Ergun, Fatih, Alişan, Emre, Alper (Ergene Velimeşespor), Erhan (Manisa FK)

21 Eki 2020 - 16:37 - Spor

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