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21 Eki 2020 - 16:57- Siyaset G: 21 Eki 2020 - 17:01

Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret

'2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı, 88 bin TL olarak öngörüldü.

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"2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi" Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe 886 milyon TL arttırılarak, 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi.

1 MİLYON 56 BİN LİRA

2021 bütçesinde Cumhurbaşkanı'na ayrılan ödenek, 1 milyon 56 bin olarak öngörüldü. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı 88 bin TL olacak.

YAPILAN ZAMMA TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Erdoğan'a yapılan zamma tepki gösterdi. Özel şu bilgileri verdi: "TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88 bin TL'ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor."

21 Eki 2020 - 16:57 - Siyaset

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