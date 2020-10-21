Kocaeli Sanayi Odası Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

KSO Meclis toplantısında ilk sözü alan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sözlerine Çolakoğlu Firmasını kutlayarak başladı. Başkan Zeytinoğlu, ”Çolakoğlu firmamız, paslanmaz hurdadan, paslanmaz çelik üretmeye başladı. Malumunuz paslanmaz hurdası ihraç ediyorlar. Kendilerini buradan tebrik etmek istiyorum”

Sözlerini ekonomik değerlendirmelerle sürdüren KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Eylül ayında; İhracat 16 milyar 13 milyon dolar (+ yüzde 4,8) .Hem en yüksek eylül, hem yılın başından bu yana gerçekleşen en yüksek seviye.Ağustos’un da yüzde 28,5 üzerinde.Beklentimiz önümüzdeki aylarda, Avrupa’daki talep artışlarıyla, aylık bazda 17 milyar dolar ihracat görmek. İthalat 20 milyar 892 milyon dolar (+ yüzde 23,3). Bu artışın, otomotiv ve altın ithalatından kaynaklandığını biliyoruz. Otomotiv ithalatı +yüzde 94,8 (2019 823 milyon dolar / 2020 1,6 milyar dolar). Altın ithalatı +yüzde 221,1 (2019 1,1 milyar dolar / 2020 3,5 milyar dolar) İthalat alt kalemlerine baktığımızda (eylül), Yatırım malları +yüzde 46,6 ,Hammadde (Ara) mallar +yüzde 19,7 , Tüketim malları + yüzde 22,9 (Bu kalemdeki artış azalmalı)”

CARİ AÇIK

Ağustos ayında yıllık Cari Açığın 23 milyar 203 milyon dolara yükseldiğini belirten Başkan Zeytinoğlu, “Aylık açık 4 milyar 631 milyon dolar.Açığın temelinde turizm gelirlerinin azalması yatıyor. Dış ticaret açığındaki artış da bir diğer etken. Hizmet gelirleri; 2019 - 5,8 milyar dolar / 2020 - 1,2 milyar dolar .Dış ticaret açığı; 2019 - 1,4 milyar dolar / 2020 - 5,3 milyar dolar”. Eylül ayında da bu sebeplerden yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz “

KOCAELİ GÜMRÜK VERİLERİ

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre eylül ayında; İhracat 2,6 milyar dolar (+ yüzde 8,0). İthalat 4,0 (+ yüzde 15,7) Pandeminin ilk aylarında gerileyen ihracat ve ithalatta çok hızlı toparlandık. Pandemi öncesi dönemden de iyi seviyeye ulaştık. Önümüzdeki aylarda, AB ekonomisinin canlanması ilimiz ihracatına da yansıyacaktır. Otomotivde aylık bazda rekor seviyeler göreceğimizi düşünüyorum.”

ENFLASYON

Enflasyon verilerine baktığımızda, eylül ayında; TÜFE yüzde 11,75 (aylık + yüzde 0,97). ÜFE yüzde 14,33 (aylık + yüzde 2,65) Döviz kurlarındaki yükseliş ÜFE’ye hızlı yansıyor.Yıllık ÜFE, temmuz 2019’dan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE’nin de üzerine çıktı. Ana sanayi gruplarına baktığımızda; imalat sanayi (yüzde 2,83), ara malı (yüzde 3,63), sermaye malındaki (yüzde 2,90) Bu artışlar, ÜFE’deki aylık genel artışın üzerinde. Maliyet baskısı önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarını da yukarı çekebilir.

1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, elektrik fiyatının yüzde 5.7 artırılması da enflasyona etkisi olabilir.(Konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa yükseldi.)

İŞSİZLİK

İşsizlik oranı (temmuz) yüzde 13,4 .(Geçen ay ile aynı seviyede / Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 geriledi.)Geçen yılın aynı dönemine göre; İstihdam edilenler 1 milyon 254 bin kişi geriledi. İşgücüne katılım 1 milyon 622 bin kişi geriledi. İşsiz sayısı 369 bin kişi geriledi. Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 263 bine ulaştı. 2019 yılının temmuz ayının gerisinde (2019 temmuz 28 milyon 517 bin kişi).Ancak haziran ayının 732 bin kişi üzerinde. Nüfusa oranla çalışan sayımızın Avrupa ülkeleri seviyesine yükselmesini temenni ediyoruz.Haziran-temmuz arasında gerçekleşen aylık 732 bin kişi istihdam artışının; Tarım 165 bin kişi, İnşaat 143 bin kişi, Sanayi 57 bin kişi, Hizmetler 367 bin kişi.

2021-2023 Yeni Ekonomi Programı açıklandı

2021-2023 Yeni Ekonomi Programı açıklandığını vurgulayan Başkan Zeytinoğlu, “YEP hedeflerine bakarsak,

Büyüme; bu yıl için yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ancak pandemideki olası olumsuz gelişmeler karşısında alternatif bir yüzde 1.5 daralma da öngörülmüş.

Buradan, belirsizliğin de göz önüne alınarak hedeflendiğini anlıyoruz.

Alternatif senaryoların olması güven duygusu tesis edilmesi açısından çok önemli.

Güven duygusunun olmadığı yerde yatırımcı çekmenin zor olduğunu biliyoruz.

2021 yılı için büyüme yüzde 5,8 olarak öngörülmüş. (Kötümser senaryoda 3,7 seviyesinde olabileceği belirtildi.) Ertelenen tüketim ve yatırımların devreye girmesi ve turizm gelirlerindeki normalleşmeyle birlikte ciddi bir baz etkisi de olacağından ulaşılabilir bir hedef.

Diğer taraftan, kredi büyümesiyle Türkiye’nin ekonomik büyümesinin aynı yönde hareket ettiğini görüyoruz.

Buradan kredi hacminin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Sayın bakanımızın kredilerin amaca yönelik kullandırılacağı vurgusu çok önemli.

Çünkü kredi genişlemesinin enflasyon yaratma gibi bir riski de olduğunu biliyoruz.

Cari açık; 2020 yılı için milli gelirin yüzde 3.5’i olması öngörülüyor. (24,5 milyar dolar)

Bu yıl turizm gelirlerinde pandemi nedeniyle ciddi kayıp olduğunu biliyoruz.

İlk sekiz aydaki açığımız → 26,46 milyar dolar

Önümüzdeki yıl turizm gelirlerindeki toparlanma ile cari açıkta gerilme bekleniyor.

Bununla birlikte, 2021 için doğalgaz kontratlarının yenilecek olması enerji temini ve maliyeti konusunda umut verici bir gelişme.

Enflasyon; bu yıl için yüzde 10,5 hedeflenmiş.

Kur artışı, zamlar ve vergi artışları hepsi enflasyona baskı oluşturmakta.

Gelecek 3 yılda kademeli düşürülmesi hedeflenmekte.

Bütçe açığı; Bu sene için milli gelirin yüzde 4.9’u açık öngörülmüş. (239 milyar TL)

Önümüzdeki üç yıl için bütçe açığında yüzde 3 kriterinin üstüne çıkıldığını görüyoruz.

Bu, devlet desteklerinin devam edeceğine yönelik bir işaret.