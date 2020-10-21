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21 Eki 2020 - 17:25- Gündem G: 21 Eki 2020 - 17:48

Kazgan, "Olması gereken bir karardı"

Koronavirüs nedeni ile işleri en çok etkilenen kantin esnafı bakanlığın kararı ile kapılarını yeniden açtı. Kocaeli Kantinciler Odası Başkanı Alican Kazgan, kantinlerin açılmasını, “Olması gereken bir karardı” şeklinde yorumladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçişin ikinci aşamasında geçtiğimiz hafta ilk ders zili çaldı. Haftanın iki günü okula giden öğrenciler, bakanlıktan izin çıkmadığı için kantinlerden alışveriş yapamıyordu. Tedbirler kapsamında kantinlerin kapalı olması nedeni ile öğrenciler gıda alışverişlerini okul dışında bulunan yerlerden yapmak zorunda kalıyordu.

 “KANTİNCİLERİMİZE CAN SUYU OLACAK”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 8 aydır kapalı olan okul kantinleri bakanlık kararı ile birlikte bu hafta itibari açıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen genelge ile açılan kantinlerde pandemi kuralları noktasında çok ciddi tedbirler alındı. Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği Başkan(KOCKİD) Alican Kazgan, tekrar faaliyete başlayan kantinler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazgan, “Kantinciler olarak pandemi kurallarına uygun her türlü hazırlığı yaptık. 8 aydır hizmet vermeyen kantincilerimiz bu haberi dört gözle bekliyordu. Bu karar kantincilerimize can suyu olacak. Herkes evine ekmek götürebilecek. Pandemi süreci ile ilgili gerekli eğitimleri Büyükşehir Belediyemizden aldık.” dedi

ÖĞRENCİLER KART İLE ALIŞVERİŞ YAPACAK

Pandemi tedbirleri kapsamında bazı okullarda kent kart ile alışveriş yapılabileceğini ifade eden Kazgan açıklamasının devamında, “Birçok kantinimizde kartlı sisteme geçeceğiz. Öğrencilerin para ile temasını keseceğiz. Tabi bunu her kantinde yapamayacağız. Sadece fiziki şartları müsait olan okullarımızda bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Öğrencilerin turnikede kullandıkları kart ile bu durumu entegre edeceğiz. Velilerimiz bu kartlara para yükleyerek öğrencilerin alışveriş yapmasını sağlayacak. Öğrenci hangi saatte alışveriş yapmış sistemden takip edebilecekler. Bu sürecin bizler için hayırlı olmasını istiyoruz. Olması gereken bir karardı. Öğrencilerin dışarıdan alıveriş yapmasının önüne geçmiş olacağız.”    

# eğitim, Kocaeli

21 Eki 2020 - 17:25 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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